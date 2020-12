UFFICIALE | Il Coni accoglie il ricorso del Napoli | rimossa la penalizzazione | si rigiocherà Juve – Napoli

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilsi sbilancia a favore del: il match contro lantus dovrà essere rigiocato annullando di fatto la sentenza del 3 a 0 a tavolino, sanzione generata a causa del “blocco” della ASL diche di fatto proibì alla squadra di Gattuso di recarsi a Torino. Il Collegio di Garanzia delha infatti ufficialmente accolto ildel, che di fatto riottiene il punto diinizialmente tolto per non essersi presentato all’Allianz Stadium. Il comunicatocosì recita: “Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto ilpresentato dalla società S.S.C. ...

NCN_it : #UFFICIALE – 'ANNULLATA SENZA RINVIO', IL #CONI DÀ #RAGIONE AL #NAPOLI: ECCO LA NOTA DEL COLLEGIO DI GARANZIA… - giusvo : UFFICIALE – Accolto il ricorso del #Napoli al Collegio di Garanzia del Coni AFAMMOKK! Mo' dobbiamo farci valere!… - Suliman1984ss : RT @calciomercatoit: ?? #JuventusNapoli si rigioca: il comunicato del Coni ?? - LZingarini : Una sola parola:CAMORRISTI. Il Coni ha deciso: UFFICIALE, Juventus-Napoli si deve rigiocare!? - ContropiedeA : E' ufficiale, Juve-Napoli si rigiocherà; tolto anche il punto di penalizzazione -

E’ ufficiale, accolto il ricorso di De Laurentiis e dunque è annullato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Juventus-Napoli va disputata sul campo con restituzione del punto in classifica ai ...Sentenza rinviata ma ufficiale il giorno seguente ... d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che ...