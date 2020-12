Ue autorizza vaccino Pfizer-BioNTech, vaccinazioni dopo i 16 anni. Il video (Di martedì 22 dicembre 2020) Ue autorizza vaccino Pfizer-BioNTech, vaccinazioni dopo i 16 anni Bruxelles, 22 dic. (askanews) – L’Unione europea ha autorizzato la distribuzione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech, qualche ora dopo il via libera dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali. “Abbiamo concesso l’autorizzazione in commercio del vaccino prodotto da BioNTech e Pfizer – ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – l’agenzia europea del farmaco ha valutato il vaccino minuziosamente e ha concluso che è sicuro ed efficace contro il Covid-19. Sulla base di questa valutazione scientifica abbiamo ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Uei 16Bruxelles, 22 dic. (askanews) – L’Unione europea hato la distribuzione delanti-Covid di, qualche orail via libera dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali. “Abbiamo concesso l’zione in commercio delprodotto da– ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – l’agenzia europea del farmaco ha valutato ilminuziosamente e ha concluso che è sicuro ed efficace contro il Covid-19. Sulla base di questa valutazione scientifica abbiamo ...

