UDIR, primo Congresso nazionale: Pacifico confermato Presidente dai delegati dei 400 DS iscritti (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all’unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità. Queste – come spiega il Presidente nazionale UDIR Marcello Pacifico in occasione del Congresso che lo ha visto confermato Presidente dei 400 dd.ss. iscritti a UDIR – alcune delle grandi battaglie portate avanti dal sindacato. A del dibattito pubblico odierno avvenuto alla presenza del viceministro all’istruzione Anna Ascani e dei rappresentanti di tutto l’arco parlamentare, il confronto – sottolinea Pacifico – continuerà con la politica Come è cambiata la figura da preside a dirigente scolastico con la scuola ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all’unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità. Queste – come spiega ilMarcelloin occasione delche lo ha vistodei 400 dd.ss.– alcune delle grandi battaglie portate avanti dal sindacato. A del dibattito pubblico odierno avvenuto alla presenza del viceministro all’istruzione Anna Ascani e dei rappresentanti di tutto l’arco parlamentare, il confronto – sottolinea– continuerà con la politica Come è cambiata la figura da preside a dirigente scolastico con la scuola ...

PacificoTweet : Udir su La Repubblica - Scuola in sicurezza, il sindacato incontra viceministro Ascani e forze politiche in un diba… - PacificoTweet : Dibattito pubblico, Pacifico (#Udir): Sicurezza per una scuola migliore per tutti - PacificoTweet : Provvedimento che imporrebbe ai dirigenti scolastici di diluire ingressi alunni, Udir scrive lettera aperta per tut… - PacificoTweet : A scuola lezioni fino al 30 giugno? Udir si oppone: cosa c’è da recuperare se la DaD è didattica a tutti gli effett… - PacificoTweet : “Dirigere in Sicurezza”, dibattito pubblico Udir martedì 22 dicembre #udir -

Ultime Notizie dalla rete : UDIR primo Scuola in sicurezza, Udir incontra Viceministro Ascani e forze politiche in un dibattito pubblico Teleborsa UDIR, primo Congresso nazionale: Pacifico confermato Presidente dai delegati dei 400 DS iscritti

Riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all'unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità.

Elisabetta II, regina high tech: il suo messaggio di Natale sarà trasmesso da Alexa

Amazon Echo potrà trasmettere in tempo reale il tradizionale Christmas Broadcast della sovrana britannica. Un appuntamento annuale che in 68 anni di regno è evoluto di pari passo ai progressi della te ...

Riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all'unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità.Amazon Echo potrà trasmettere in tempo reale il tradizionale Christmas Broadcast della sovrana britannica. Un appuntamento annuale che in 68 anni di regno è evoluto di pari passo ai progressi della te ...