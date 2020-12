Udinese – Benevento, le dichiarazioni dei giallorossi Insigne e Di Serio (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli attaccanti del Benevento Roberto Insigne e Giuseppe Di Serio hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla prossima sfida dei giallorossi, impegnati mercoledì 23 dicembre in casa dell’Udinese, ma anche della bella vittoria contro il Genoa nella scorsa giornata. Roberto Insigne esprime la sua opinione sulla prossima sfida dopo essere andato in gol contro il Genoa: “Era una partita molto difficile, ci tenevamo a vincerla soprattutto perché si trattava di uno scontro diretto per la salvezza. Ovviamente sono felice anche per il mio gol, che ci ha consentito di sbloccare la gara. Il nostro compito resta quello di rimanere in Serie A. La classifica è molto bella, ma pensiamo soltanto a salvarci. Il nostro obiettivo è questo e non cambia. Restiamo con i piedi per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020) Gli attaccanti delRobertoe Giuseppe Dihanno rilasciatoin merito alla prossima sfida dei, impegnati mercoledì 23 dicembre in casa dell’, ma anche della bella vittoria contro il Genoa nella scorsa giornata. Robertoesprime la sua opinione sulla prossima sfida dopo essere andato in gol contro il Genoa: “Era una partita molto difficile, ci tenevamo a vincerla soprattutto perché si trattava di uno scontro diretto per la salvezza. Ovviamente sono felice anche per il mio gol, che ci ha consentito di sbloccare la gara. Il nostro compito resta quello di rimanere in Serie A. La classifica è molto bella, ma pensiamo soltanto a salvarci. Il nostro obiettivo è questo e non cambia. Restiamo con i piedi per ...

