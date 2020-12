infobetting : Udinese-Benevento (23 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - ottopagine : Udinese - Benevento, Bonifazi verso il forfait: pronto De Maio #Benevento - DVACMILAN : Udinese Benevento altra partita vera come Cagliari Udinese. - ottopagine : Sky, Pellegrini: 'Benevento, è De Paul la forza dell'Udinese' #Benevento - mike_naples26 : Pronostici serie a: Crotone - Parma 0-0 Juventus - Fiorentina 2-0 Verona - Inter 1-1 Bologna - Atalanta 0-3 Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Benevento

Udinese-Benevento: mercoledì 23 dicembre ore 20.45 Arbitro: Manuel Volpi Stadio: Dacia Arena COME ARRIVA L'UDINESE - Cambierà poco.Il campionato italiano saluta il 2020 con il big match Milan-Lazio. Quote e pronostici per le scommesse della 14^ giornata di Serie A Si torna subito in campo con il turno infrasettimanale della 14^ g ...