Trump minaccia di non lasciare la Casa Bianca (Di martedì 22 dicembre 2020) Donald Trump sarebbe sempre più ossessionato da improbabili scenari per rovesciare l’esito delle elezioni. E negli incontri degli ultimi giorni con un gruppo di consiglieri esterni alla Casa Bianca avrebbe anche ipotizzato il rifiuto di lasciare il palazzo presidenziale il giorno del giuramento di Joe Biden, il 20 gennaio. Lo riporta la Cnn, citando fonti vicine al presidente uscente che raccontano come la gran parte dei consiglieri ufficiali sia fortemente preoccupata dalle sue prossime mosse. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Donaldsarebbe sempre più ossessionato da improbabili scenari per rovesciare l’esito delle elezioni. E negli incontri degli ultimi giorni con un gruppo di consiglieri esterni allaavrebbe anche ipotizzato il rifiuto diil palazzo presidenziale il giorno del giuramento di Joe Biden, il 20 gennaio. Lo riporta la Cnn, citando fonti vicine al presidente uscente che raccontano come la gran parte dei consiglieri ufficiali sia fortemente preoccupata dalle sue prossime mosse.

