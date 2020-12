Trump minaccia di non lasciare la Casa Bianca: “Scenari che fanno paura” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente uscente degli Stati Uniti viene descritto come “ossessionato dal rovesciare il voto”: potrebbe rifiutarsi di lasciare il palazzo presidenziale il 20 gennaio. Donald Trump sarebbe sempre più ossessionato da improbabili Scenari per rovesciare l’esito delle elezioni: così i media americani, tra cui la Cnn, descrivono lo stato d’animo dell’ormai quasi ex presidente degli L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente uscente degli Stati Uniti viene descritto come “ossessionato dal rovesciare il voto”: potrebbe rifiutarsi diil palazzo presidenziale il 20 gennaio. Donaldsarebbe sempre più ossessionato da improbabiliper rovesciare l’esito delle elezioni: così i media americani, tra cui la Cnn, descrivono lo stato d’animo dell’ormai quasi ex presidente degli L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

