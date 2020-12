Trump fa resistenza: minaccia di non lasciare la Casa Bianca nel giorno del giuramento di Biden (Di martedì 22 dicembre 2020) La battaglia di Donald Trump prosegue e potrebbe portare a scenari clamorosi quanto surreali. Un funzionario dell'amministrazione avrebbe ammesso come Trump, col sostegno di alcuni deputati e senatori,... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) La battaglia di Donaldprosegue e potrebbe portare a scenari clamorosi quanto surreali. Un funzionario dell'amministrazione avrebbe ammesso come, col sostegno di alcuni deputati e senatori,...

Molti consiglieri ufficiali si dicono preoccupati dalle prossime mosse del tycoon, ancora ossessionato dal rovesciare l'esito delle elezioni ...

Il team di Trump vuole infatti controllare le macchine per il voto in Pennsylvania, Arizona, Georgia e Michigan: «Penso che possiamo ottenere questi risultati nonostante la resistenza e ...

