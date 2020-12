Truffe agli anziani, due casi al giorno nella città di Milano (Di martedì 22 dicembre 2020) Solo nella città di Milano si contano in media due casi al giorno di Truffe a gente anziana da parte di bande criminali. Si tratta di reati che oltre a portar via soldi, gioielli e oggetti preziosi, portano via anche dignità alle vittime. Tra Milano e provincia capitano almeno due casi al giorno di anziani L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Solodisi contano in media duealdia gente anziana da parte di bande criminali. Si tratta di reati che oltre a portar via soldi, gioielli e oggetti preziosi, portano via anche dignità alle vittime. Trae provincia capitano almeno duealdiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DonPacciani : @matteosalvinimi Denis Verdini, un altro italiano padre della tua fidanzata in carcere a Rebibbia per bancarotta e… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Truffe agli anziani: a dicembre a Milano due colpi al giorno per le bande che rubano soldi e dignità - Yogaolic : RT @repubblica: Truffe agli anziani: a dicembre a Milano due colpi al giorno per le bande che rubano soldi e dignità - repubblica : Truffe agli anziani: a dicembre a Milano due colpi al giorno per le bande che rubano soldi e dignità - rep_milano : Truffe agli anziani: a dicembre a Milano due colpi al giorno per le bande che rubano soldi e dignità [di Ilaria Car… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe agli Truffe agli anziani: a dicembre a Milano due colpi al giorno per le bande che rubano soldi e dignità La Repubblica Caller Id spoofing, phishing e sim-swap: genovesi raggirati per decine di migliaia di euro

Le tecniche più utilizzate, sempre più raffinata sono quelle del “CallerId Spoofing”, “Phishing” e “Sim-Swap”. Il “ Caller Id Spoofing ” consiste nella falsificazione dell’identificativo del chiamante ...

Emergenza rifiuti in Campania: Archiviate le accuse a Bertolaso

Vogliamo dare spazio, alla cultura, al sociale ed all'arte in tutte le sue forme, soprattutto agli artisti emergenti. Per proporci il tuo lavoro o un'iniziativa ed avere visibilità GRATUITAMENTE sul ...

Le tecniche più utilizzate, sempre più raffinata sono quelle del “CallerId Spoofing”, “Phishing” e “Sim-Swap”. Il “ Caller Id Spoofing ” consiste nella falsificazione dell’identificativo del chiamante ...Vogliamo dare spazio, alla cultura, al sociale ed all'arte in tutte le sue forme, soprattutto agli artisti emergenti. Per proporci il tuo lavoro o un'iniziativa ed avere visibilità GRATUITAMENTE sul ...