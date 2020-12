Tre padri strappati alla vita a pochi giorni dal Natale | lo strazio dopo la tragedia

Leggi su chenews

Morti i tre operai della Sabino Esplodenti, impegnati in uno degli ultimidi lavoro prima delle vacanze natalizie. Erano gli ultimidi lavoro prima delle vacanze natalizie, ma i tredi famiglia morti nell'esplosione a Chieti non saranno con le loro famiglie questo… e nemmeno nei prossimi purtroppo! Nicola Colameo 46 di Guilmi, Paolo Pepe 45 anni di Pollutri e Carlo Spinelli 54 anni di Casalbordino, tutti e tre operai della Sabino Esplodenti sono rimasti uccisi nella grande esplosione provocata mentre maneggiavano e spostavano razzi di segnalazione per barche. La Sabino Esplodenti è infatti un'azienda che da quasi cinquant'anni si occupa di smaltimento rifiuti esplosivi, un lavoro estremamente delicato e pericoloso.