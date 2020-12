Trasporto merci paralizzato con l'Inghilterra: 'Situazione disastrosa oggi ma anche in prospettiva (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Quanto è preoccupante il blocco del Trasporto merci fra le due sponde della Manica? Moltissimo, sia nell'immediato, perché la Situazione è drammatica e coinvolge migliaia di persone lasciate all'... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Quanto è preoccupante il blocco delfra le due sponde della Manica? Moltissimo, sia nell'immediato, perché laè drammatica e coinvolge migliaia di persone lasciate all'...

La Commissione raccomanda di fermare tutti i viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna, ma «i cittadini dell'Unione e del Regno Unito che si recano nel loro Stato membro o Paese di residenza, no ...

Italiani bloccati in Inghilterra: i racconti e la rabbia. "Facce distrutte dalla paura"

La Francia, al contrario, ha impedito «tutti gli spostamenti di persone, compresi quelli legati a trasporti di merci, per via stradale, aerea, marittima e ferroviaria provenienti dal Regno Unito».

