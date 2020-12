Trapani | il Tribunale ha deciso | il club granata è ufficialmente fallito

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilpuò pensare a programmare il proprio futuro.VIDEO Ghirelli, caso: “Dispiaciuto, situazione da Totò e Fabrizi. Nuove regole? Vi dico la mia”IlCalcio srl è stato dichiarato. Ilha preso tale decisione e nominato un curatore fallimentare nella persona dell'avvocato Alberto Piacentino che inizialmente era stato nominato commissario giudiziale.Foggia-Palermo, back to the past: gioie e dolori nei precedenti, il pari acostò la Serie B. L’ultima sfida firmata TrajkovskiDa questo momento lo stesso Piacentino gestirà le sorti della società, cercherà di riscuotere il massimo e formulerà il piano di rientro per i vari creditori.

Game over per il club siciliano, nella settimana in cui avrebbe dovuto ospitare i rossoverdi: respinta dal Tribunale la procedura di concordato Invece che con la Ternana, il Trapani ha giocato in ques ...Il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza di fallimento del club granata. Dopo una serie di istanze presentate da calciatori, dipendenti e aziende creditrici della società, è arrivata la decisione ...