Tottenham inceppato | Mourinho deve trovare soluzioni offensive – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo un notevole inizio di stagione, ildiha perso smalto e fatica aidee in fase offensiva Qualche settimana fa, dopo la grande vittoria nel derby contro l’Arsenal, elogiavamo il grande lavoro fatto daalla guida delL’allenatore portoghese aveva fatto un gran lavoro psicologico e tattico, abituando ai propri giocatori ad interpretare la partita in modo diametralmente opposto a Pochettino. Oggi ilsi esalta nel difendersi basso per ampie fasi del match, attaccando prevalentemente con transizioni lunghe. La solidità dl bunker diha fin qui neutralizzato gli attacchi di Chelsea, Arsenal e Manchester City, grazie a prestazioni caratterizzate da tanta concentrazione. Le ultime prestazioni sono ...