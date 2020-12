Torta riuscita male? Tutti i segreti per rimediare, soprattutto a Natale! (Di martedì 22 dicembre 2020) Torta riuscita male? Non preoccupatevi, si può rimediare anche ad eventuali errori e presentare un dessert perfetto a Natale! Mettersi ai fornelli, oltre ad essere un gradevole passatempo, spesso può rappresentare una sfida con sé stessi. Può capitare che il dolce, dopo svariati errori, non abbia l’aspetto desiderato. Potrebbe succedere, ad esempio, che non si stacchi più dallo stampo. Curiose di sapere come fare? Iniziamo! Torta riuscita male: come rimediare agli errori di percorso! Dopo tanto impegno per prepararla può capitare che la Torta non si stacchi dallo stampo. In questo caso, provate a calcare i bordi con un coltello dalla punta arrotondata. Prendete una spatola morbida da pasticceria e bagnatela con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 dicembre 2020)? Non preoccupatevi, si puòanche ad eventuali errori e presentare un dessert perfetto aMettersi ai fornelli, oltre ad essere un gradevole passatempo, spesso può rappresentare una sfida con sé stessi. Può capitare che il dolce, dopo svariati errori, non abbia l’aspetto desiderato. Potrebbe succedere, ad esempio, che non si stacchi più dallo stampo. Curiose di sapere come fare? Iniziamo!: comeagli errori di percorso! Dopo tanto impegno per prepararla può capitare che lanon si stacchi dallo stampo. In questo caso, provate a calcare i bordi con un coltello dalla punta arrotondata. Prendete una spatola morbida da pasticceria e bagnatela con ...

