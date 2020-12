Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione nomina tre nuovi assessori (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha nominato tre nuovi assessori che, insieme a Luigi Cirillo, che ha sostituito Martina Nastri alle Politiche sociali, cambiano la composizione della giunta comunale. I tre assessori sono l’avvocato Maria Palmieri, che si occuperà di Ambiente, Igiene e Sanità, Verde pubblico, fiere, marketing, Politiche giovanili, agricoltura, pesca e porto; l’avvocato Sofia Felicia Donnarumma alla Pianificazione economica, Patrimonio, Tributi e demanio e la professoressa Anna Maria Papa che si occuperà infine di Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca, Archivio storico e Museo. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ildi, hato treche, insieme a Luigi Cirillo, che ha sostituito Martina Nastri alle Politiche sociali, cambiano la composizione della giunta comunale. I tresono l’avvocato Maria Palmieri, che si occuperà di Ambiente, Igiene e Sanità, Verde pubblico, fiere, marketing, Politiche giovanili, agricoltura, pesca e porto; l’avvocato Sofia Felicia Donnarumma alla Pianificazione economica, Patrimonio, Tributi e demanio e la professoressa Anna Maria Papa che si occuperà infine di Pubblica istruzione, Cultura, Biblioteca, Archivio storico e Museo. L'articolo proviene da ...

