Torna puntuale il calendario di Mussolini in vendita a Predappio. Il sindaco: «Reati? Valuteranno le autorità» (Di martedì 22 dicembre 2020) Anche quest’anno Ferlandia, il negozio di Predappio che, come recita una recensione su Tripadvisor «è una tappa obbligata ad ogni visita di pellegrinaggio alla tomba del Duce», ha messo in vendita, nella sua attività su strada e sul suo e-commerce, il calendario dedicato a Benito Mussolini. E le vendite hanno fatto il boom. La copertina del 2021 ritrae il celebre profilo del fondatore del Fascismo con indosso il Fez – il copricapo tipico del Ventennio -, ed è accompagnata dalla citazione dannunziana, erroneamente attribuita a Mussolini, Memento audere semper, locuzione latina che sta per: Ricorda di osare sempre. Nel negozio «molto ampio e fornitissimo di qualsiasi genere di gadget e di souvenir per gli appassionati del fascio» (prendendo sempre in prestito le parole delle recensioni del ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Anche quest’anno Ferlandia, il negozio diche, come recita una recensione su Tripadvisor «è una tappa obbligata ad ogni visita di pellegrinaggio alla tomba del Duce», ha messo in, nella sua attività su strada e sul suo e-commerce, ildedicato a Benito. E le vendite hanno fatto il boom. La copertina del 2021 ritrae il celebre profilo del fondatore del Fascismo con indosso il Fez – il copricapo tipico del Ventennio -, ed è accompagnata dalla citazione dannunziana, erroneamente attribuita a, Memento audere semper, locuzione latina che sta per: Ricorda di osare sempre. Nel negozio «molto ampio e fornitissimo di qualsiasi genere di gadget e di souvenir per gli appassionati del fascio» (prendendo sempre in prestito le parole delle recensioni del ...

