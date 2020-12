Torna Postalmarket, il catalogo che faceva sognare (anche) i maschietti. In copertina c’è subito Diletta Leotta (Di martedì 22 dicembre 2020) La maggior parte dei maschietti che oggi ha almeno 30 anni ricorda certamente Postalmarket, il catalogo dell’azienda commerciale italiana, leader nella vendita per corrispondenza. Si trattava di una specie di “libro dei desideri”, dato che i prodotti proposti nel catalogo appartenevano quasi sempre ai marchi più importanti. Ma cosa rendeva Postalmarket così speciale, soprattutto per i ragazzi? Naturalmente la presenza di molte donne decisamente avvenenti tra le pagine del catalogo e anche in copertina, compresi volti noti dello spettacolo, che apparivano spesso anche in costume o in lingerie scatenando quel “vedo non vedo” che faceva impazzire gli adolescenti dell’epoca. Negli ultimi tempi si era ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020) La maggior parte deiche oggi ha almeno 30 anni ricorda certamente, ildell’azienda commerciale italiana, leader nella vendita per corrispondenza. Si trattava di una specie di “libro dei desideri”, dato che i prodotti proposti nelappartenevano quasi sempre ai marchi più importanti. Ma cosa rendevacosì speciale, soprattutto per i ragazzi? Naturalmente la presenza di molte donne decisamente avvenenti tra le pagine delin, compresi volti noti dello spettacolo, che apparivano spessoin costume o in lingerie scatenando quel “vedo non vedo” cheimpazzire gli adolescenti dell’epoca. Negli ultimi tempi si era ...

gianfrancomusi2 : RT @_DAGOSPIA_: BUONA NOTIZIA PER I PIPPAROLI DI TUTTA ITALIA –TORNA POSTALMARKET CON DIVETTA LEOTTA IN COPERTINA - _DAGOSPIA_ : BUONA NOTIZIA PER I PIPPAROLI DI TUTTA ITALIA –TORNA POSTALMARKET CON DIVETTA LEOTTA IN COPERTINA… - infoitsalute : Postalmarket, il mitico catalogo torna nel 2021 con Diletta Leotta in copertina - infoitsalute : Diletta Leotta, torna Postalmarket e lei è subito sexy in copertina. L'amica Elodie su Instagram: 'Mito' | Foto - infoitsalute : Postalmarket torna in edicola: Diletta Leotta primo volto sullo storico catalogo di pronto moda -