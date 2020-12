Torino, si suicida davanti alla figlia di 6 anni durante una videochiamata (Di martedì 22 dicembre 2020) Una bambina di appena 6 anni ha assistito ad uno dramma orribile. Suo padre si è suicidato davanti a lei, durante una videochiamata al cellulare. Tutto è accaduto in provincia di Torino, a due passi da Chivasso, la sera di domenica 20 dicembre. L’uomo, stando ai primi rilievi, avrebbe compiuto il gesto come crudele vendetta nei confronti della ex compagna. La moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti e lo aveva lasciato, e nella sua mente lui attribuiva ogni colpa della sua infelicità alla ex. Minacce di morte e maltrattamenti Dopo la separazione il 53enne avrebbe sviluppato una forte aggressività, fino ad arrivare a minacciare di morte l’ex compagna. “Dice che vuole ammazzarmi”, aveva raccontato lei ai carabinieri lo scorso gennaio, ricorda il Corriere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Una bambina di appena 6ha assistito ad uno dramma orribile. Suo padre si ètoa lei,unaal cellulare. Tutto è accaduto in provincia di, a due passi da Chivasso, la sera di domenica 20 dicembre. L’uomo, stando ai primi rilievi, avrebbe compiuto il gesto come crudele vendetta nei confronti della ex compagna. La moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti e lo aveva lasciato, e nella sua mente lui attribuiva ogni colpa della sua infelicitàex. Minacce di morte e maltrattamenti Dopo la separazione il 53enne avrebbe sviluppato una forte aggressività, fino ad arrivare a minacciare di morte l’ex compagna. “Dice che vuole ammazzarmi”, aveva raccontato lei ai carabinieri lo scorso gennaio, ricorda il Corriere ...

