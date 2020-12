Torino. Lungo Dora Agrigento: intervento straordinario di pulizia (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ iniziato oggi e terminerà domani in Lungo Dora Agrigento un intervento straordinario di pulizia di un tratto della sponda del fiume Dora, con la rimozione di una piccola discarica di rifiuti che si sono accumulati nel tempo in un punto che rendeva il loro recupero difficoltoso con modalità ordinarie. L’intervento è stato particolarmente complesso a causa delle caratteristiche dell’area, con sponde ripide e particolarmente impervie, che hanno reso necessario l’utilizzo di tecniche alternative effettuate da una ditta specializzata in interventi di questo tipo. Si è così intervenuti per restituire all’area il giusto decoro, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute agli uffici della Città dai cittadini che hanno evidenziato questa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ iniziato oggi e terminerà domani inundidi un tratto della sponda del fiume, con la rimozione di una piccola discarica di rifiuti che si sono accumulati nel tempo in un punto che rendeva il loro recupero difficoltoso con modalità ordinarie. L’è stato particolarmente complesso a causa delle caratteristiche dell’area, con sponde ripide e particolarmente impervie, che hanno reso necessario l’utilizzo di tecniche alternative effettuate da una ditta specializzata in interventi di questo tipo. Si è così intervenuti per restituire all’area il giusto decoro, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute agli uffici della Città dai cittadini che hanno evidenziato questa ...

casketart_3 : RT @alevalsecchi: Nuova edizione de 'Il cimitero di Praga' di Umberto Eco da @LaNaveDiTeseoEd Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Pa… - fonior : RT @alevalsecchi: Nuova edizione de 'Il cimitero di Praga' di Umberto Eco da @LaNaveDiTeseoEd Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Pa… - basket_torino : Squadre negli spogliatoi per l'intervallo lungo???? #piùfortiinsieme - franpiace : @faberskj @Antorco66 A Torino per lavoro. Uscii dall'hotel solo un'ora prima ma non ero riuscito a sbrigarmi con pi… - laurarossidue : RT @il_brigante07: TorinoToday: Torino, lo scooter era rubato e fugge al controllo degli agenti: arrestato dopo il lungo l'inseguimento. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lungo Levante, l'addio a Torino dopo 19 anni: il post su Instagram Sky Tg24 Torino. Lungo Dora Agrigento: intervento straordinario di pulizia

E' iniziato oggi e terminerà domani in Lungo Dora Agrigento un intervento straordinario di pulizia di un tratto della sponda del fiume Dora, con la rimozione ...

Dall'Inghilterra: 'Isco via dal Real Madrid a gennaio'

Da diverso tempo Isco è nel mirino della Juventus che per lungo tempo ha sognato di portarlo a Torino. Neanche questa, però, potrebbe essere la volta giusta perché il giocatore sembrerebbe essere ...

E' iniziato oggi e terminerà domani in Lungo Dora Agrigento un intervento straordinario di pulizia di un tratto della sponda del fiume Dora, con la rimozione ...Da diverso tempo Isco è nel mirino della Juventus che per lungo tempo ha sognato di portarlo a Torino. Neanche questa, però, potrebbe essere la volta giusta perché il giocatore sembrerebbe essere ...