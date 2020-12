Torino, i tifosi chiedono alla Red Bull di comprare il club granata (Di martedì 22 dicembre 2020) I tifosi del Torino si scatenano su Twitter, dove per gioco e anche per contestare ancora Cairo è nata una vera e propria richiesta alla Red Bull di comprare il club granata per farne una società forte sulla scia di Salisburgo o Lipsia, due tra le squadre comprate dal colosso austriaco e rese molto competitive a livello europeo. I piemontesi sperano che in questo modo la Red Bull possa effettivamente interessarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Idelsi scatenano su Twitter, dove per gioco e anche per contestare ancora Cairo è nata una vera e propria richiestaReddiilper farne una società forte sulla scia di Salisburgo o Lipsia, due tra le squadre comprate dal colosso austriaco e rese molto competitive a livello europeo. I piemontesi sperano che in questo modo la Redpossa effettivamente interessarsi. SportFace.

