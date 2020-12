Torino, contro il Napoli ultima chiamata per Giampaolo: ecco chi potrebbe sostituirlo (Di martedì 22 dicembre 2020) contro il Napoli Marco Giampaolo sarà all’ultima chiamata per salvare la panchina: ecco chi potrebbe sostituirlo in caso di sconfitta ultima chiamata per Marco Giampaolo. contro il Napoli mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà il suo futuro sulla panchina del Toro. Anche il presidente Urbano Cairo, il primo, il più autorevole ma forse l’unico rimasto a difendere l’allenatore, si sta rassegnando all’idea di interrompere un rapporto nato in fretta e soprattutto nel momento peggiore sia dei granata sia del mondo dilaniato dalla pandemia. Dopo il match contro gli azzurri ci sarà una pausa di 13 giorni che obbligherà a lunghe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)ilMarcosarà all’per salvare la panchina:chiin caso di sconfittaper Marcoilmercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà il suo futuro sulla panchina del Toro. Anche il presidente Urbano Cairo, il primo, il più autorevole ma forse l’unico rimasto a difendere l’allenatore, si sta rassegnando all’idea di interrompere un rapporto nato in fretta e soprattutto nel momento peggiore sia dei granata sia del mondo dilaniato dalla pandemia. Dopo il matchgli azzurri ci sarà una pausa di 13 giorni che obbligherà a lunghe ...

