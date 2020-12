Torino approva l'ampliamento delle piste ciclabili, ci vorranno 4,9 milioni (Di martedì 22 dicembre 2020) Le risorse per i lavori in programma sono state assegnate alla Citta di Torino nello scorso mese di agosto con un decreto del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta ... Leggi su quotidianopiemontese (Di martedì 22 dicembre 2020) Le risorse per i lavori in programma sono state assegnate alla Citta dinello scorso mese di agosto con un decreto del MinisteroInfrastutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta ...

solops : Torino approva l’ampliamento delle piste ciclabili, ci vorranno 4,9 milioni - turismotorino : RT @silvia_lanza: Approvato il budget e le attività per il 2021 dai Soci di @turismotorino! Grazie @torinoggi ?? @CamComTorino @regionepiemo… - silvia_lanza : Approvato il budget e le attività per il 2021 dai Soci di @turismotorino! Grazie @torinoggi ?? @CamComTorino… - OfferteLavoroTO : L'Assemblea Soci di Turismo Torino e Provincia approva budget di previsione e piano attività 2021 - AlexBongini : RT @CislPiemonte: Pininfarina Engineering: il referendum approva l’accordo sindacale. La Fim firma, Fiom e Uilm no -

Ultime Notizie dalla rete : Torino approva Torino approva l'ampliamento delle piste ciclabili, ci vorranno 4,9 milioni Quotidiano Piemontese L’Agenzia del reticolo del Po trova casa nel palagiustizia di Alba

ALBA è stata scelta per ospitare la sede decentrata di Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Sarà la quarta in Piemonte, dopo Casale Monferrato, Alessandria e Torino. L’ufficio di Alba avrà ...

Recovery plan, per i costruttori l'effetto aggiuntivo sugli investimenti è a rischio flop

Nel programma candidate dieci opere infrastrutturali per 27,7 miliardi, ma 22,5 miliardi sono in realtà già stati approvati ...

ALBA è stata scelta per ospitare la sede decentrata di Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Sarà la quarta in Piemonte, dopo Casale Monferrato, Alessandria e Torino. L’ufficio di Alba avrà ...Nel programma candidate dieci opere infrastrutturali per 27,7 miliardi, ma 22,5 miliardi sono in realtà già stati approvati ...