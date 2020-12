Tik Tok nel mirino del Garante per la privacy per le poche tutele dei minori (Di martedì 22 dicembre 2020) Tik Tok non protegge la privacy dei minori né parla con un linguaggio adatto ai più piccoli. Il social cinese è finito nel mirino del Garante privacy per via delle sue politiche poco attente nei riguardi della protezione dei minori. Dalla facilità con cui i ragazzini che hanno meno di 14 anni si iscrivono al linguaggio con il quale vengono loro spiegate le regole, possiamo dire che Tik Tok fa acqua da tutte le parti. Le conclusioni sono frutto di un’istruttoria avviata lo scorso marzo che «ha messo in luce infatti una serie di trattamenti di dati effettuati dal social network che appaiono non conformi al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali», come riferisce il Garante. LEGGI ANCHE >>> La polemica sulla challenge a tema Olocausto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) Tik Tok non protegge ladeiné parla con un linguaggio adatto ai più piccoli. Il social cinese è finito neldelper via delle sue politiche poco attente nei riguardi della protezione dei. Dalla facilità con cui i ragazzini che hanno meno di 14 anni si iscrivono al linguaggio con il quale vengono loro spiegate le regole, possiamo dire che Tik Tok fa acqua da tutte le parti. Le conclusioni sono frutto di un’istruttoria avviata lo scorso marzo che «ha messo in luce infatti una serie di trattamenti di dati effettuati dal social network che appaiono non conformi al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali», come riferisce il. LEGGI ANCHE >>> La polemica sulla challenge a tema Olocausto ...

stodormendoo : Avete in mente il trend di tik tok dove mentre stai camminando con i tuoi amici ti fermi e guardi quando loro se ne… - _elisamurgia : Alle: “inizio palestra non mandarmi tik tok” Io: “ok” Sempre io dopo 10 minuti: - stoogazzo : @FEARL3SX allora ho messo un video su tik tok ( - xannygus : ho trovato dei tik tok con lui e mi viene da piangere..... do you wanna see how happy i was? - giornalettismo : #TikTok dovrà rendere conto al Garante #privacy per le sue politiche disattente nei riguardi dei diritti dei minori -