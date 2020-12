Tik Tok, avviato procedimento contro il social: cosa rischia (Di martedì 22 dicembre 2020) Tik Tok, avviato procedimento del Garante della Privacy contro il social molto utilizzato dai più giovani: contestazioni sui dati dei minori Il Garante per la protezione dei dati personali ha mosso a Tik Tok varie contestazioni, dal divieto di iscrizione ai più piccoli alla poca trasparenza ma anche la mancata chiarezza nelle informazioni alle impostazioni predefinite, elementi che non rispetterebbero la privacy. Il trattamento dei dati dei social network popolarissimo tra i minori (consente di creare e condividere video di breve durata), non sarebbe conforme al nuovo quadro normativo che regola il trattamento dei dati personali. La contestazione principale da parte del Garante riguardano le modalità d’iscrizione che non tutelerebbero i minori. Il social prevede ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tik Tok,del Garante della Privacyilmolto utilizzato dai più giovani: contestazioni sui dati dei minori Il Garante per la protezione dei dati personali ha mosso a Tik Tok varie contestazioni, dal divieto di iscrizione ai più piccoli alla poca trasparenza ma anche la mancata chiarezza nelle informazioni alle impostazioni predefinite, elementi che non rispetterebbero la privacy. Il trattamento dei dati deinetwork popolarissimo tra i minori (consente di creare e condividere video di breve durata), non sarebbe conforme al nuovo quadro normativo che regola il trattamento dei dati personali. La contestazione principale da parte del Garante riguardano le modalità d’iscrizione che non tutelerebbero i minori. Ilprevede ...

