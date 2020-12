The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix rivela il nuovo logo del film animato (VIDEO) (Di martedì 22 dicembre 2020) Netflix regala ai fan un'anticipazione su The Witcher: Nightmare of the Wolf diffondendo il nuovo logo con un breve VIDEO sui social. Il nuovo anime dedicato alla serie The Witcher, intitolato The Witcher: Nightmare of The Wolf, sta arrivando su Netflix e il colosso dello streaming ha condiviso con i fan il nuovo logo pensato per il lungometraggio animato, diffuso sui social. Netflix sta espandendo il mondo di The Witcher con uno spin-off animato, The Witcher: Nightmare of the Wolf che sarà introdotto da un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)regala ai fan un'anticipazione su Theof thediffondendo ilcon un brevesui social. Ilanime dedicato alla serie The, intitolato Theof The, sta arrivando sue il colosso dello streaming ha condiviso con i fan ilpensato per il lungometraggio, diffuso sui social.sta espandendo il mondo di Thecon uno spin-off, Theof theche sarà introdotto da un ...

MaxP24236098 : @AndreaLBNinja Sí, basta ricordarsi di The Witcher 3 che al lancio era quasi peggio - UniMoviesBlog : #TheWitcher: ecco il logo della serie animata #Netflix - infoitcultura : The Witcher: rivelato un mostro che non è apparso nella prima stagione - infoitcultura : I bloopers di The Witcher sono ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare bene la giornata - badtasteit : #TheWitcher: Nightmare of the Wolf, ecco il logo del nuovo film d'animazione di Netflix -