The Witcher: Netflix rivela il nuovo logo di Nightmare of the Wolf (Di martedì 22 dicembre 2020) Netflix regala un’anticipazione su The Witcher: Nightmare of the Wolf, diffondendo il nuovo logo del film animato Lo Studio Mir ha svelato il logo ufficiale del lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, sorprendendo i fan con un breve video sui social. Sebbene non ci sia ancora una data d’uscita ufficiale per il progetto, sappiamo che Netflix, con molta probabilità, ha previsto di farlo debuttare prima della seconda stagione di The Witcher. The Witcher: dettagli sul nuovo logo del film animato Netflix sta puntando molto sul mondo di The Witcher, tanto da ampliarlo con uno ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020)regala un’anticipazione su Theof the, diffondendo ildel film animato Lo Studio Mir ha svelato ilufficiale del lungometraggio animato Theof the, sorprendendo i fan con un breve video sui social. Sebbene non ci sia ancora una data d’uscita ufficiale per il progetto, sappiamo che, con molta probabilità, ha previsto di farlo debuttare prima della seconda stagione di The. The: dettagli suldel film animatosta puntando molto sul mondo di The, tanto da ampliarlo con uno ...

gamercontea : Netflix pubblica la prima immagine del nuovo film d’animazione spin-off della serie The Witcher con protagonista He… - icarusdrunk : Non trovo nulla di interessante e nuovo sulla mappa di the witcher GIVE IT TO ME - GianlucaOdinson : The Witcher: Nightmare of the Wolf, ecco il logo del nuovo film d'animazione di Netflix - MaxP24236098 : @AndreaLBNinja Sí, basta ricordarsi di The Witcher 3 che al lancio era quasi peggio - UniMoviesBlog : #TheWitcher: ecco il logo della serie animata #Netflix -