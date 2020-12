The Little Things: la prima foto con Denzel Washington e Jared Leto (Di martedì 22 dicembre 2020) La prima foto del thriller psicologico The Little Things ritrae Denzel Washington e Jared Leto, protagonisti del film assieme a Rami Malek The Little Things è il thriller psicologico scritto e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, The Founder), in uscita il 29 gennaio 2021. Il film avrà tre protagonisti d’eccezione: Denzel Washington (Joe “Deke” Deacon) e Rami Malek (Jim Baxter) interpreteranno i buoni, ovvero una coppia di poliziotti con il compito di indagare su un omicidio. Il cattivo sarà invece Jared Leto (Albert Sparma), principale sospettato del crimine. L’avvincente storia è ambientata a Los Angeles, nei suoi quartieri meno turistici ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladel thriller psicologico Theritrae, protagonisti del film assieme a Rami Malek Theè il thriller psicologico scritto e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, The Founder), in uscita il 29 gennaio 2021. Il film avrà tre protagonisti d’eccezione:(Joe “Deke” Deacon) e Rami Malek (Jim Baxter) interpreteranno i buoni, ovvero una coppia di poliziotti con il compito di indagare su un omicidio. Il cattivo sarà invece(Albert Sparma), principale sospettato del crimine. L’avvincente storia è ambientata a Los Angeles, nei suoi quartieri meno turistici ...

