Tg Politico Parlamentare | edizione del 22 dicembre 2020

(Di martedì 22 dicembre 2020) Si parte col vaccino anti-Covid anche in Italia. La prima persona a riceverlo sara' un' infermiera dello Spallanzani. La vaccinazione avverra' il 27 dicembre, come annunciato dal premier Giuseppe Conte. Insieme all'infermiera, saranno vaccinati anche altri quattro operatori dell'istituto romano: si tratta di un operatore socio sanitario, di una ricercatrice e di due medici. Tra i primi vaccinati ci saranno anche i detenuti, grazie a un emendamento inserito alla manovra per iniziativa del radicale Riccardo Magi. Dopo l'autorizzazione da parte dell'Unione europea al vaccino Pfizer-Biontech, l'Italia si mette in condizione di eseguire la vaccinazione di massa da gennaio. Intanto prosegue il pressing di una parte del mondo sanitario sulla politica perche' adotti regole piu' stringenti, a seguito della individuazione della variante inglese del Covid. "Se continua di questo passo avremo 40mila morti a febbraio", avverte Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute.