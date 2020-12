Tg Lazio | edizione del 22 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) Via libera da Invitalia al bando per la conservazione, il consolidamento e la realizzazione di un nuovo piano dell’arena del Colosseo. L’intervento permetterà al pubblico di comprendere appieno l’uso e la funzione di questa icona del mondo antico, anche attraverso eventi culturali di altissimo livello. Il bando scadrà il prossimo 1 febbraio e l’obiettivo è di avviare i lavori entro il 2021. “La ricostruzione dell’arena del Colosseo è una grande idea, che ha fatto il giro del mondo- ha commentato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini– Sarà un grande intervento tecnologico che offrirà la possibilità ai visitatori di vedere non soltanto i sotterranei, ma di contemplare la bellezza del Colosseo dal centro dell’arena”. NEL LAZIO 6.153 POSITIVI DA TEST RAPIDI E SIEROLOGICI IN FARMACIE