Terremoto | testimonianze a Licata | ' tanta paura | ha tremato tutto' **

(Di martedì 22 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "All'improvviso hanno iniziato a tremare i lampadari, sono caduti libri dalla libreria e la vetrina si è spostata. La scossa sembrava interminabile. Appena abbiamo capito che si trattava del terremoto e siamo scesi subito per strada, siamo saliti in auto e abbiamo raggiunto il piazzale del centro commerciale San Giorgio dove c'è molto spazio. Ma temiamo che ci possa essere un'altra scossa". A raccontare quanto accaduto alle 21.27 è Mariuccia Terranova, un'impiegata di(Agrigento) che adesso si trova in auto con la sua famiglia. "Abbiamo avuto- prosegue - speriamo non accada altro. E' stato forte come il terremoto del 90". La sorella, Graziella Terranova, racconta: "Eravamo seduti a tavola quando il tavolo ha iniziato a muoversi e anche le sedie. E' durato almeno 10/12 secondi. Ci siamo ...