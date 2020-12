Terremoto Sicilia, forte scossa a Ragusa: le ultimissime (Di martedì 22 dicembre 2020) Terremoto in Italia pochi minuti fa: spaventosa scossa di Terremoto a Ragusa in Sicilia. La magnitudo è calcolata tra 4.9 e 5.4. Al momento non si registrano vittime. Seguono immediati aggiornamenti. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)in Italia pochi minuti fa: spaventosadiin. La magnitudo è calcolata tra 4.9 e 5.4. Al momento non si registrano vittime. Seguono immediati aggiornamenti. L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Siciliano741 : RT @liveunict: Trema la terra in #Sicilia: registrata una scossa di terremoto molto importante, come segnalato dall'#INGV. #terremoto avve… - Geomagazineit : Una forte scossa di #Terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata alle 21:27 al largo di #Ragusa, in Sicilia, ad una… - cchocolatechips : c'è stato un bel terremoto in tutta la sicilia e l'ho sentito anch'io che abito in culonia in un condominio di undi… - ercanerco : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Sicilia Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa Fanpage.it Scossa di terremoto nella zona di Ragusa: magnitudo tra 4.9 e 5.4. Avvertita anche a Piazza Armerina

Forte scossa di terremoto nella zona del ragusano: magnitudo tra 4.9 e 5.4. Lo riferisce il sito dell’Ingv. Ancora non si conoscono i danni ma la scossa sarebbe stata avvertita in varie provincie dell ...

Violenta scossa di terremoto nella Sicilia orientale, paura a Siracusa e Ragusa

Una violenta scossa di terremoto si è registrata nel Siracusano. La terra ha tremato in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l'Istituto di vulcanologia l'epicentro si è registrato a Ragusa: ...

Forte scossa di terremoto nella zona del ragusano: magnitudo tra 4.9 e 5.4. Lo riferisce il sito dell’Ingv. Ancora non si conoscono i danni ma la scossa sarebbe stata avvertita in varie provincie dell ...Una violenta scossa di terremoto si è registrata nel Siracusano. La terra ha tremato in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l'Istituto di vulcanologia l'epicentro si è registrato a Ragusa: ...