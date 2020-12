Terremoto oggi a Ragusa 22 dicembre 2020: magnitudo, epicentro. Dalle prime verifiche né feriti né danni (Di martedì 22 dicembre 2020) Terremoto oggi a Ragusa 22 dicembre 2020: magnitudo, epicentro Terremoto oggi Ragusa – Una forte scossa di Terremoto è stata registrata questa sera, 22 dicembre 2020, nella zona di Ragusa, in Sicilia, intorno alle 21.27. La magnitudo è di 4.6, secondo quanto stimato dall’Ingv, ad una profondità di 30 chilometri. La stima provvisoria prevedeva una magnitudo tra 4.9 e 5.4. Subito dopo la scossa, decine di persone hanno iniziato a scrivere sui social in cerca di informazioni, dopo aver avvertito nettamente il sisma. La scossa è stata avvertita anche a Palermo e Catania. A Siracusa i mobili si sono mossi e la gente si è ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020)22– Una forte scossa diè stata registrata questa sera, 22, nella zona di, in Sicilia, intorno alle 21.27. Laè di 4.6, secondo quanto stimato dall’Ingv, ad una profondità di 30 chilometri. La stima provvisoria prevedeva unatra 4.9 e 5.4. Subito dopo la scossa, decine di persone hanno iniziato a scrivere sui social in cerca di informazioni, dopo aver avvertito nettamente il sisma. La scossa è stata avvertita anche a Palermo e Catania. A Siracusa i mobili si sono mossi e la gente si è ...

