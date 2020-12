Terremoto | lesiono in un edificio a Gela

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – Ildi questa sera che ha colpito la Sicilia orientale ha provocato delle lesioni in una quattro piani a(Caltanissetta). E’ in corso un sopralluogo per verificare i danni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto lesiono

SassariNotizie.com

2020 La scossa di terremoto ha provocato lesioni in un edificio di otto piani a Gela, in provincia di Caltanissetta, sul versante sud occidentale dell'isola. Una segnalazione è pervenuta alla centrale ...Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – Il terremoto di questa sera che ha colpito la Sicilia orientale ha provocato delle lesioni in un edificio a quattro piani a Gela (Caltanissetta). E’ in corso un soprallu ...