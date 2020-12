Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4,9 e 5,4 in provincia di Ragusa (Di martedì 22 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto durata una decina di secondi è stata avvertita in Sicilia nella provincia di Ragusa, in quella di Siracusa e vicino a Catania. La profondità dell’epicentro è stata definita attorno ai 16 chilometri. La scossa si è sentita attorno alle 21.27. Inizialmente la magnitudo è stata definita attorno a 4,6, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha poi specificato che questo valore potrebbe essere compre tra 4,9 e 5,4. L’ipocentro del sima è stato individuato a 15 chilometri a sud da Acate, in mare. Si stima che la profondità dell’evento sia attorno ai 30 km. I Vigili del Fuoco hanno segnalato che a poco meno di un’ora dal sisma non sono state registrate richieste di aiuto o segnalazioni di danni. December 22, 2020 Leggi ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadidurata una decina di secondi è stata avvertita innelladi, in quella di Siracusa e vicino a Catania. La profondità dell’epicentro è stata definita attorno ai 16 chilometri. Lasi è sentita attorno alle 21.27. Inizialmente laè stata definita attorno a 4,6, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha poi specificato che questo valore potrebbe essere compre tra 4,9 e 5,4. L’ipocentro del sima è stato individuato a 15 chilometri a sud da Acate, in mare. Si stima che la profondità dell’evento sia attorno ai 30 km. I Vigili del Fuoco hanno segnalato che a poco meno di un’ora dal sisma non sono state registrate richieste di aiuto o segnalazioni di danni. December 22, 2020 Leggi ...

Una forte scossa di terremoto - stimata dall'Ingv di magnitudo 4.6 - è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato ...

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato registrato alle 21.27 del 22 dicembre nella zona di Ragusa. Il sisma avvertito dalla popolazione in gran parte dell’isola: se ...

