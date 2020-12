Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4,4 in provincia di Ragusa (Di martedì 22 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto durata una decina di secondi è stata avvertita in Sicilia nella provincia di Ragusa, in quella di Siracusa e vicino a Catania. La scossa si è sentita attorno alle 21.27. Inizialmente la magnitudo è stata stimata attorno a 4,6, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha poi rettificato questo valore a 4,4. L’ipocentro del sima è stato individuato a 15 chilometri a sud da Acate, in mare. Si stima che la profondità dell’evento sia attorno ai 30 chilometri. I Vigili del Fuoco hanno segnalato che a poco meno di un’ora dal sisma non sono state registrate richieste di aiuto. Una versione dei fatti confermata anche da Nello Musumeci. Il presidente della Regione ha spiegato che al momento non sembrano esserci danni né a persone né a ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadidurata una decina di secondi è stata avvertita innelladi, in quella di Siracusa e vicino a Catania. Lasi è sentita attorno alle 21.27. Inizialmente laè stata stimata attorno a 4,6, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha poi rettificato questo valore a 4,4. L’ipocentro del sima è stato individuato a 15 chilometri a sud da Acate, in mare. Si stima che la profondità dell’evento sia attorno ai 30 chilometri. I Vigili del Fuoco hanno segnalato che a poco meno di un’ora dal sisma non sono state registrate richieste di aiuto. Una versione dei fatti confermata anche da Nello Musumeci. Il presidente della Regione ha spiegato che al momento non sembrano esserci danni né a persone né a ...

