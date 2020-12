Terremoto in Sicilia | nel Ragusano scossa di magnitudo 4 6

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una fortedi- stimata dall'Ingv di4.6 - è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nellaorientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel, nel Siracusano e nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri. La profondità dell'evento è stimato invece in 30 chilometri.