Terremoto in Sicilia, nel Ragusano scossa di magnitudo 4.4 (Di martedì 22 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto - stimata dall'Ingv di magnitudo 4.4 (inizialmente era stata data a 4.6) - è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese, ma la scossa è stata avvertita in quasi tutta la Sicilia e non solo nella parte Sud orientale dell'isola: la terra ha tremato anche nel nisseno, nell'agrigentino e perfino a Palermo, a circa 300 chilometri dall'epicentro, che è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, a una profondità di 16 chilometri. La profondità dell'evento è stimato invece in 30 chilometri.

