Terremoto in Sicilia, forte scossa tra 4.9 e 5.4 a Ragusa (Di martedì 22 dicembre 2020) . Sentita in diverse città della Regione. Molta paura tra la popolazione. E’ accaduto pochi minuti fa. Notizia in aggiornamento. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) . Sentita in diverse città della Regione. Molta paura tra la popolazione. E’ accaduto pochi minuti fa. Notizia in aggiornamento. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - endIesslight : sto leggendo del terremoto in sicilia spero stiate tutt* bene mutuals vi abbraccio ???? - BeppeMarottaMa1 : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché una forte scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, è stata registrata pochi minuti fa nella… - Iinoryu : ci mancava pure il terremoto in sicilia - valentinoben : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Sicilia Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa Fanpage.it Terremoto in Sicilia – Forte scossa di Ml 4,9 e 5.4 vicino Ragusa

Forte scossa di terremoto in serata in Sicilia. Un sisma è stato registrato alle 21.27 del 22 dicembre nella zona di Ragusa. Il sisma avvertito dalla popolazione in gran parte dell’isola: segnalazioni ...

Forte scossa di terremoto nel ragusano. Magnitudo 4.6, avvertito in tutta la Sicilia

Alle ore 21:27 di questa sera, 22 dicembre, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a 15 km ad ovest di Vittoria (Ragusa), di fronte alle coste ragusane, ad una profondità di ...

Forte scossa di terremoto in serata in Sicilia. Un sisma è stato registrato alle 21.27 del 22 dicembre nella zona di Ragusa. Il sisma avvertito dalla popolazione in gran parte dell’isola: segnalazioni ...Alle ore 21:27 di questa sera, 22 dicembre, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a 15 km ad ovest di Vittoria (Ragusa), di fronte alle coste ragusane, ad una profondità di ...