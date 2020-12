**Terremoto: commissario straordinario Vittoria, 'nessun danno, solo paura'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Non è stato segnalato nessun danno né a persone né a cose a Vittoria né a Scoglitti". Lo ha detto all'Adnkronos Filippo Dispenza, commissario straordinario di Vittoria (Ragusa) dopo la scossa di terremoto. "Abbiamo fatto una ricognizione con la protezione civile e la polizia municipale, c'è solo tanta gente in giro che già sta rientrando a casa. Ma non è stato registrato per ora nessun danno, neppure a Scoglitti, e neppure vengono segnalati danni nella fascia costiera, ovvero nella zona delle serre né alle chiese", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Non è stato segnalatoné a persone né a cose ané a Scoglitti". Lo ha detto all'Adnkronos Filippo Dispenza,di(Ragusa) dopo la scossa di terremoto. "Abbiamo fatto una ricognizione con la protezione civile e la polizia municipale, c'ètanta gente in giro che già sta rientrando a casa. Ma non è stato registrato per ora, neppure a Scoglitti, e neppure vengono segnalati danni nella fascia costiera, ovvero nella zona delle serre né alle chiese", ha aggiunto.

Chiodi riveste in Abruzzo, anche la carica di commissario delegato alla ricostruzione. A Chiodi, Berlusconi avrebbe confermato l’accredito di 170 milioni di euro e una ulteriore somma di altri 714 a ...

ENI, inaugurata collaborazione per ricostruzione Basilica di San Benedetto di Norcia

(Teleborsa) - Gravemente danneggiata dal recente sisma che nel 2016 ha colpito l'Umbria la Basilica di San Benedetto di Norcia tonerà a nuova vita. Si è tenuta oggi la cerimonia di presentazione della ...

