Terremoto | commissario straordinario Vittoria | ‘nessun danno | solo paura’**

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – "Non è stato segnalato nessun danno né a persone né a cose a Vittoria né a Scoglitti". Lo ha detto all'Adnkronos Filippo Dispenza, commissario straordinario di Vittoria (Ragusa) dopo la scossa di terremoto. "Abbiamo fatto una ricognizione con la protezione civile e la polizia municipale, c'è solo tanta gente in giro che già sta rientrando a casa. Ma non è stato registrato per ora nessun danno, neppure a Scoglitti, e neppure vengono segnalati danni nella fascia costiera, ovvero nella zona delle serre né alle chiese", ha aggiunto.

Chiodi riveste in Abruzzo, anche la carica di commissario delegato alla ricostruzione. A Chiodi, Berlusconi avrebbe confermato l’accredito di 170 milioni di euro e una ulteriore somma di altri 714 a ...

(Teleborsa) - Gravemente danneggiata dal recente sisma che nel 2016 ha colpito l'Umbria la Basilica di San Benedetto di Norcia tonerà a nuova vita. Si è tenuta oggi la cerimonia di presentazione della ...

