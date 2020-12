Terme Vigliatore, negozio distrutto da un incendio - FOTO (Di martedì 22 dicembre 2020) Un minimarket gestito da una coppia di cinesi, in via Tonnarella a Terme Vigliatore (Messina), è stato distrutto da un incendio divampato questa mattina intorno alle 6. Le fiamme, prima di essere domate... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 dicembre 2020) Un minimarket gestito da una coppia di cinesi, in via Tonnarella a(Messina), è statoda undivampato questa mattina intorno alle 6. Le fiamme, prima di essere domate...

