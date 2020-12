Tennis | ATP Awards | italiani senza riconoscimenti Federer | Nadal | Rublev tra i premiati

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sono stati svelati ieri gli ATPper il 2020, e nessun premio è arrivato per glicandidati: Jannik Sinner, il coach dell’altoatesino Riccardo Piatti e Lorenzo Musetti, rispettivamente in corsa per essere giocatore più migliorato dell’anno, allenatore dell’anno e newcomer dell’anno. Il “Most Improved Player of the Year” è il russo Andrey, che ha vissuto una stagione di valore indiscutibile, vincendo ben cinque titoli e balzando dal numero 23 al numero 8 del mondo. Un premio, dunque, più che meritato per lui e anche per Fernando Vicente, nominato “Coach of the Year” (uno dei duevotati dai coach assieme al “Tim Gullikson Career Coach Award, assegnato a Bob Brett) proprio per i progressi del suo giocatore. Per quel che riguarda il “Newcomer of the Year”, invece, è stato scelto lo ...