Telepass su moto o scooter | come utilizzarlo e montarlo facilmente

Leggi su instanews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il, il comodissimo strumento per pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi, può essere utilizzato anche su. Vediamo in che modo e con quali costi (websource)Ilè uno strumento comodossimo per tutti coloro che viaggiano in autostrada, onel caso di Napoli e altre città, in tangenziale. Lì dove è previsto il pedaggio, lo strumento delconsente di passare attraverso i caselli senza fermarsi per il pagamento. L’addebito ovviamente avviene comunque, ma in modo elettronico, automatico e senza alcun problema. Il pagamento avviene poi successivamente, in un’unica soluzione con l’addebito sul nostro conto corrente o con carta di credito. Supportoda...