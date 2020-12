«Tampone negativo? Mai richiesto. Quarantena? Nessuno verificava». I rientri senza controlli dal Regno Unito all’Italia (Di martedì 22 dicembre 2020) Si preannunciava un ritorno a casa complicato ma non impossibile. Fino al 9 dicembre per chi partiva per l’Italia dal Regno Unito era addirittura possibile fare un Tampone direttamente in aeroporto una volta arrivati. Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson aveva deciso di “salvare il Natale”, allentando le restrizioni dal 3 dicembre dopo un semi-lockdown lungo un mese, e anche se l’Italia si avviava verso un suo lockdown natalizio, per quanto complicate, le regole permettevano comunque di tornare a casa. Poi il governo britannico ha scoperto una variante del Coronavirus, che potrebbe spiegare la recente impennata di casi, innescando una reazione a catena di chiusure che ha contagiato anche l’Italia, e ha introdotto il blocco di voli dal 20 dicembre fino al 6 gennaio. Nel frattempo però – da ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Si preannunciava un ritorno a casa complicato ma non impossibile. Fino al 9 dicembre per chi partiva per l’Italia dalera addirittura possibile fare undirettamente in aeroporto una volta arrivati. Nelil governo di Boris Johnson aveva deciso di “salvare il Natale”, allentando le restrizioni dal 3 dicembre dopo un semi-lockdown lungo un mese, e anche se l’Italia si avviava verso un suo lockdown natalizio, per quanto complicate, le regole permettevano comunque di tornare a casa. Poi il governo britannico ha scoperto una variante del Coronavirus, che potrebbe spiegare la recente impennata di casi, innescando una reazione a catena di chiusure che ha contagiato anche l’Italia, e ha introdotto il blocco di voli dal 20 dicembre fino al 6 gennaio. Nel frattempo però – da ...

