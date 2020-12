Taglio ai fondi per assistenza domiciliare, il Mid esprime disappunto (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili rappresentato dal Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, avendo appreso notizia dell’emendamento approvato dal Governo Nazionale la notte scorsa che ha passato anche il vaglio della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in merito al Taglio dei fondi previsti dell’assistenza domiciliare, esprime il suo disappunto e la sua contrarietà in merito ai fatti gravi verificati affermando quanto ancora una volta sono lontane le istituzioni e la politica dal mondo dei diversamente abili e le loro problematiche, constatando che ancora una volta lo stato non è garantista e viola oltre che priva del diritto all’assistenza sanitaria i cittadini con disabilità. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili rappresentato dal Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, avendo appreso notizia dell’emendamento approvato dal Governo Nazionale la notte scorsa che ha passato anche il vaglio della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in merito aldeiprevisti dell’il suoe la sua contrarietà in merito ai fatti gravi verificati affermando quanto ancora una volta sono lontane le istituzioni e la politica dal mondo dei diversamente abili e le loro problematiche, constatando che ancora una volta lo stato non è garantista e viola oltre che priva del diritto all’sanitaria i cittadini con disabilità. ...

