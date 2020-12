Switch è il protagonista dell' ennesimo gigantesco leak che ha colpito Nintendo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quest'annoha dovuto fare i conti con unsui suoi giochi e console passate: ora però le cose si fanno più serie dato che una nuova fuga di notizie vede comenientemeno che. L'ultimoin questione è emerso per la prima volta sul forum di 4chan e, secondo quanto riferito, contiene file relativi allo sviluppo di, tra cui un SDK 2015 e documenti relativi alla sua sicurezza. Tuttavia, secondo l'utente Twitter Forest of Illusion, le prime indicazioni sono che i metodi di sicurezza descritti nelnon sono direttamente rilevanti per la console, il che potenzialmente rende la nuova violazione molto meno dannosa di quanto avrebbe potuto essere per il proprietario ...

Eurogamer_it : #NintendoSwitch protagonista di una serie di leak. - infoitscienza : Resident Evil Outrage è un'esclusiva Nintendo Switch, con protagonista Rebecca? - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Resident Evil Outrage è un'esclusiva Nintendo Switch, con protagonista Rebecca? - GamingTalker : Resident Evil Outrage potrebbe uscire prima su Nintendo Switch ed avere Rebecca Chambers come protagonista… - Multiplayerit : Resident Evil Outrage è un'esclusiva Nintendo Switch, con protagonista Rebecca? -

Ultime Notizie dalla rete : Switch protagonista

Quest'anno Nintendo ha dovuto fare i conti con un gigantesco leak sui suoi giochi e console passate: ora però le cose si fanno più serie dato che una nuova fuga di notizie vede come protagonista nient ...Ecco la nostra recensione delle versioni rimasterizzate di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle per Nintendo Switch!