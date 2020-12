Superbike, arriva il Long Lap Penalty di penalizzazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Novità in vista per il Mondiale Superbike 2021. Nel corso di due riunioni tenutesi negli scorsi giorni (14 e 16 dicembre) il boss del Wsbk Gregorio Lavilla assieme a Franck Vayssie (Fim) e ai ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Novità in vista per il Mondiale2021. Nel corso di due riunioni tenutesi negli scorsi giorni (14 e 16 dicembre) il boss del Wsbk Gregorio Lavilla assieme a Franck Vayssie (Fim) e ai ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Long #Lap #Penalty, il “giro lungo” della MotoGP approda anche in #Superbike - Gazzetta_it : #Long #Lap #Penalty, il “giro lungo” della MotoGP approda anche in #Superbike - dianatamantini : SUPERBIKE - Arriva l'ufficialità: Tito Rabat passa in Superbike, vestirà i colori del team Barni Ducati nel 2021. '… - alexgtweet : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Arriva l'ufficialità: Tito #Rabat passa in #Superbike, vestirà i colori del team Barni #Ducati nel 2021. 'Vogl… - corsedimoto : SUPERBIKE - Arriva l'ufficialità: Tito #Rabat passa in #Superbike, vestirà i colori del team Barni #Ducati nel 2021… -