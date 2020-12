Sul numero di gennaio - Mobilità dolce, quell'incosciente leggerezza: viaggio nell'anarchia quotidiana (Di martedì 22 dicembre 2020) Sfrecciano impunemente su marciapiedi e strisce pedonali, viaggiano al buio senza indossare l'obbligatorio giubbino riflettente: sono i guidatori dei monopattini elettrici, protagonisti delle nuove forme di Mobilità dolce nelle nostre città. Un fenomeno positivo per il traffico e l'ambiente, ma preoccupante per la sicurezza, degli stessi utenti e degli altri utilizzatori delle aree urbane. Comportamenti che derivano non solo dall'incoscienza degli utenti, ma anche dalla mera ignoranza delle norme, come rivela l'indagine condotta a Milano e pubblicata su Quattroruote di gennaio. Abbiamo, infatti, interpellato in cento città numerosi conducenti di mezzi privati e in sharing, scoprendo che molti di loro violano consapevolmente norme come il limite di velocità nelle isole pedonali e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Sfrecciano impunemente su marciapiedi e strisce pedonali, viaggiano al buio senza indossare l'obbligatorio giubbino riflettente: sono i guidatori dei monopattini elettrici, protagonisti delle nuove forme die nostre città. Un fenomeno positivo per il traffico e l'ambiente, ma preoccupante per la sicurezza, degli stessi utenti e degli altri utilizzatori delle aree urbane. Comportamenti che derivano non solo dall'incoscienza degli utenti, ma anche dalla mera ignoranza delle norme, come rivela l'indagine condotta a Milano e pubblicata su Quattroruote di. Abbiamo, infatti, interpellato in cento cittàsi conducenti di mezzi privati e in sharing, scoprendo che molti di loro violano consapevolmente norme come il limite di velocitàe isole pedonali e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Su Quattroruote di gennaio: Panda, Ypsilon e le altre, la maxi prova confronto della top ten 2020 - Quattroruote.it Quattroruote I dati sul coronavirus di oggi, martedì 22 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.318 nuovi casi positivi da coronavirus e 628 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal ...

Covid Toscana, oggi 309 nuovi casi. Attesa per il vaccino. Con l'incognita-variante / LIVE

Firenze, 22 dicembre 2020 - Sono 309 i nuovi casi di coronavirus in Toscana martedì 22 dicembre. Si contano anche 22 morti. Sono alcuni dei dati contenuti nel consueto bollettino ...

