Sua madre muore di Covid a 55 anni, lei pubblica le ultime conversazioni su Whatsapp (Di martedì 22 dicembre 2020) . "Il motivo di questo post non è mia mamma, morta di Covid. Il motivo sono i negazionisti. Tutte queste persone contrarie al vaccino non le accetto". Così scrive Eleonora dopo che sua madre, una donna di 55 anni, è morta a causa del Coronavirus nonostante non avesse malattie pregresse. Il suo post sta facendo il giro del web. "Vi chiedo la massima condivisione. Mia mamma è morta il 22 novembre". Inizia così il post di Eleonora, figlia di Lucia Cosimi, maestra di Firenze scomparsa nel mese di novembre all'età di 55 anni. Aveva contratto il Covid, ma stava bene fino a quando non sono comparsi sintomi preoccupanti come la tosse. "Tesoro, scusami, ci sentiamo quando mi passa questa tosse" aveva scritto la donna su Whatsapp prima che la situazione precipitasse in maniera definitiva.

