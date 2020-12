Studentesse italiane bloccate a Londra: «Abbandonate dal nostro Paese» | video (Di martedì 22 dicembre 2020) Come tanti connazionali, Margherita e Claudia, due Studentesse italiane, sono rimaste bloccate in Inghilterra il giorno stesso in cui, tamponate e negative, Alitalia aveva assicurato loro la partenza. "Come richiesto dai decreti, ho fatto il tampone nelle 48 ore precedenti il volo, pagato 150€. Appena arrivata in aeroporto mi è arrivato un sms di cancellazione del volo e nessuno riusciva a darmi informazioni utili". "Non capisco perché con un certificato di negatività ci sia stato negato il volo." "Oltre a tutte le spese affrontate dei biglietti aerei, del tampone del trasferimento con i mezzi pubblici, che comunque sono spese significative nel bilancio di uno studente, è che ciò che ferisce maggiormente è sentirsi letteralmente abbandonato dal proprio Paese, direi anche tradito dal proprio Stato che ti chiude la porta ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Come tanti connazionali, Margherita e Claudia, due, sono rimastein Inghilterra il giorno stesso in cui, tamponate e negative, Alitalia aveva assicurato loro la partenza. "Come richiesto dai decreti, ho fatto il tampone nelle 48 ore precedenti il volo, pagato 150€. Appena arrivata in aeroporto mi è arrivato un sms di cancellazione del volo e nessuno riusciva a darmi informazioni utili". "Non capisco perché con un certificato di negatività ci sia stato negato il volo." "Oltre a tutte le spese affrontate dei biglietti aerei, del tampone del trasferimento con i mezzi pubblici, che comunque sono spese significative nel bilancio di uno studente, è che ciò che ferisce maggiormente è sentirsi letteralmente abbandonato dal proprio, direi anche tradito dal proprio Stato che ti chiude la porta ...

carol_trash : RT @lisameyerildra1: Inchiesta nelle università italiane: molestie, quello che le Università non dicono. È emerso un enorme sommerso di mol… - Ggmar00 : RT @lisameyerildra1: Inchiesta nelle università italiane: molestie, quello che le Università non dicono. È emerso un enorme sommerso di mol… - lisameyerildra1 : Inchiesta nelle università italiane: molestie, quello che le Università non dicono. È emerso un enorme sommerso di… - pairsonnalitesF : Prof Novara denunciato per abusi sessuali/ “Io innocente? A tempo debito parlerò”: Il caso del prof di Novara denun… - valerioausili : @francescatotolo Erano studentesse fasciste , giovani italiane -